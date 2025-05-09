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Ротенберг о том, что изменил бы в российском хоккее: «Надо, чтобы тренеры имели образование. И идти в сторону более зрелищного хоккея. В НХЛ убрали вещи, которые мешают игрокам забивать»

Роман Ротенберг высказался о том, что нужно менять в российском хоккее.

– Какие три момента в КХЛ, в нашем хоккее вы бы изменили, если бы это зависело от вас? 

– Думаю, что нам нужно развивать в первую очередь – это наши тренеры, начиная с детских тренеров, МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Все-таки нужно, чтобы они имели образование.

– То есть прокачать тренеров.

– Надо, чтобы наши тренеры имели образование с точки зрения разных подходов гибких, потому что хоккей развивается. И надо, чтобы наши тренеры знали языки, изучали разные методики, подходы, имели эту возможность.

Сейчас так выделить, я думаю, неправильно будет, но мы все понимаем, что наш хоккей должен идти в сторону более зрелищного хоккея, потому что мы конкурируем с другими видами спорта, другими индустриями. 

НХЛ это понимает очень хорошо.

– В НХЛ они это решение приняли в 2005 году, потому что они понимали, что достигли в том формате своего потолка и дальше они не могут расти.

Для того, чтобы расти, они поменяли судейские походы, трактовку всех моментов. Вот если посмотрите сейчас любую игру... Я смотрел игру «Сент-Луис» – «Джетс», и любое решение судьи понятное. Там просто есть правила. Да, бывают спорные моменты, но сам подход...

То есть там убрали все вот эти вещи, которые мешают игрокам забивать, они все это убрали, чтобы игроки забивали. Там жесткая силовая игра и в то же время нет мелкого фола, «пиджаков», ударов по рукам, «шлагбаума» в голову, что мы видим постоянно у нас, и идут травмы.

Мы теряем игроков, даже в сборной сейчас их нет. Они во время сезона получили травмы. У нас очень много травм у всех клубов.

Нам нужно просто думать о развитии нашего хоккея в целом. Мы говорим не только про КХЛ, но и ВХЛ, МХЛ. Мы говорим про детские школы. Потому что эти все вещи идут оттуда, с самого низкого уровня.

Начиная с детских школ, там есть эти все вопросы. И судейство, и в какой хоккей играют. Это все идет вместе, невозможно взять и сказать: «Давайте сейчас мы будем больше забивать».

Хорошо, ты нашел игрока, который умеет больше забивать. Такого, как Ваня Демидов. Но если на него повесить двух игроков и в момент броска его дергать за руку, он никогда ничего не забьет. А в НХЛ его дернули за руку – это сразу 2 минуты. Это не обсуждается, кто бы это ни был. Там даже Макдэвида удаляют. Там нет подхода, что вот этого мы удаляем, а этого мы не удаляем. Там есть четкое понимание, единая линия всегда.

Это касается не только судейства, это касается всего развития. Это вопросы развития наших тренеров, детских школ. У нас очень много работы впереди. Есть наработки, есть фундамент. То, что мы можем, мы делаем в нашей академии СКА. Есть программа развития «Красная машина». Дальше мы хотим эту программу улучшать, развивать, добавлять новые упражнения.

Есть фундамент, но дальше нам нужно совместно всем работать, чтобы наш хоккей был более зрелищным, чтобы был выше рейтинг. Это касается не только КХЛ, это касается МХЛ, ВХЛ.

Если мы пойдем по регионам, то мы единственная хоккейная страна в мире, где нет единого стандарта. То есть мы, например, имеем региональную федерацию и там можно поперек играть. А в другой федерации есть синяя линия. У нас такое законодательство. Мы единственная хоккейная страна в мире где нет единого стандарта, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
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