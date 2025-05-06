У форварда молодежки «Сочи» Форощука вымогают 6,1 млн рублей. Игроку угрожали расправой, дверь его квартиры подожгли («Mash на спорте»)

У форварда молодежки «Сочи» Александра Форощука требуют 6,1 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», игроку регулярно угрожают расправой. В один из дней дверь его квартиры в Сумском проезде в Москве подожгли.

«Изначально запугиватели работали так: на стенах подъезда писали угрозы, подкидывали цветы к входной двери. А потом и вовсе подожгли ее. Когда огонь распространился, она заблокировалась из-за системы «Умный дом». Спортсмен стал тушить огонь водой. Вскоре вызвал полицейских и написал заявление.

На следующий день возле метро «Южная» задержали 25-летнюю девушку. Она была одной из тех, кто угрожал хоккеисту и требовал с него 75 тысяч долларов (6,1 млн рублей). На нее завели уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере с применением насилия».

20-летний Форощук в порядке – тренируется, дальше живет жизнь», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Фото: t.me/mashnasporte