«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1
«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ).
«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Канадский клуб вновь выиграл, уступая в счете по ходу матча (0:1 после 1-го периода). Это 6-я подряд победа «Ойлерс» в плей-офф с отыгранным дефицитом, команда обновила рекорд лиги.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Леон Драйзайтль (5-й гол в текущем плей-офф), отличившийся с передачи Коннора Макдэвида (12-й ассист). Немецкого форварда признали первой звездой встречи.
По 2 очка в составе «Ойлерс» набрали форвард Василий Подколзин (1+1), Райан Нюджент-Хопкинс (0+2) и Виктор Арвидссон (0+2).
У «Вегаса» по 3 очка набрали форварды Виктор Олофссон (2+1) и Джек Айкел (0+3), которых также включили в тройку звезд.
Счет в серии: 0-2
Опубликовал: Александр Балабанов
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