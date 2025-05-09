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  • «Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1
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«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ). Драйзайтль забил в овертайме с передачи Макдэвида, Подколзин набрал 1+1

«Эдмонтон» повел 2-0 в серии с «Вегасом», выиграв 2-й матч (5:4 ОТ).

«Ойлерс» обыграли «Голден Найтс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли. 

Канадский клуб вновь выиграл, уступая в счете по ходу матча (0:1 после 1-го периода). Это 6-я подряд победа «Ойлерс» в плей-офф с отыгранным дефицитом, команда обновила рекорд лиги

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Леон Драйзайтль (5-й гол в текущем плей-офф), отличившийся с передачи Коннора Макдэвида (12-й ассист). Немецкого форварда признали первой звездой встречи. 

По 2 очка в составе «Ойлерс» набрали форвард Василий Подколзин (1+1), Райан Нюджент-Хопкинс (0+2) и Виктор Арвидссон (0+2). 

У «Вегаса» по 3 очка набрали форварды Виктор Олофссон (2+1) и Джек Айкел (0+3), которых также включили в тройку звезд. 

Счет в серии: 0-2

Опубликовал: Александр Балабанов
logoВегас
logoЛеон Драйзайтль
logoВасилий Подколзин
logoКубок Стэнли
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoДжек Айкел
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoВиктор Арвидссон
logoВиктор Олофссон
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