Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере, набрав 1+1 во 2-м матче серии с «Вегасом»

Василий Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере.

Форвард «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (5:4 ОТ, 2-0).

Во втором периоде 23-летний россиянин сначала ассистировал при шайбе защитника Джейка Уолмэна, а потом забил сам.

На счету Василия 6 (1+5) очков в 8 играх в текущем плей-офф при полезности «+5». Гол стал для него первым в Кубке Стэнли за карьеру.

Сегодня Подколзин (9:27, полезность «+2») реализовал единственный бросок в створ и отметился 2 блоками и 2 силовыми приемами.