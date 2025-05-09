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Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере, набрав 1+1 во 2-м матче серии с «Вегасом»

Василий Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере.

Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:4 ОТ, 2-0). 

Во втором периоде 23-летний россиянин сначала ассистировал при шайбе защитника Джейка Уолмэна, а потом забил сам. 

На счету Василия 6 (1+5) очков в 8 играх в текущем плей-офф при полезности «+5». Гол стал для него первым в Кубке Стэнли за карьеру. 

Сегодня Подколзин (9:27, полезность «+2») реализовал единственный бросок в створ и отметился 2 блоками и 2 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoВасилий Подколзин
logoВегас
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