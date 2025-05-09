Ротенберг о судействе в серии с Беларусью: «Безобразное. Полтапову колено вынесли – повезло, что карьеру не закончил, а рефери дал 5 минут»

Роман Ротенберг назвал судейство в серии «России 25» с Беларусью «безобразным».

Команда под руководством Ротенберга обыграла белорусов (3:1) в матче Лига Ставок Тура сборной. Форвард ЦСКА Прохор Полтапов не принимал участия в этой игре из-за травмы.

«Прохор Полтапов получил серьезную травму. Мы не виним в этом соперника, а обвиняем судейство, которое было безобразным во время всех матчей серии.

Могло быть больше травм. Желаем Полтапову здоровья, он отделался легким испугом – родился в рубашке. Сейчас отдохнет два месяца, но это все равно повлияет на его подготовку к сезону.

У нас есть серьезная проблема с судьями – это факт. Полтапову повезло, что он не закончил карьеру. Судьи не собирались удалять хоккеистов, а когда Прохору вынесли колено, они дали пять минут.

Позитив в том, что Полтапов сможет играть в хоккей», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг .