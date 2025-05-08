Роман Ротенберг: «У СКА единый стандарт с клубами НХЛ. Общались с генменеджером «Каролины», я просил показать видеособрания – у нас все одинаковое. В НХЛ знают, что наши хоккеисты имеют шанс заиграть там»
«Не говорим только про тех, кто уехал [из СКА]. У нас много кто остался, и они не хуже. Фамилии не будем называть, чтобы скауты НХЛ, которые будут смотреть эту программу... Как только в СКА появляется игрок, который на слуху...
Все в НХЛ знают, что если игрок приезжает из системы СКА, у него обязательно есть шанс заиграть в НХЛ. Потому что стиль игры похож очень, подходы, единый стандарт.
Если говорим про видеособрания, тактику – у нас единый стандарт с командами НХЛ. Где-то [в СКА] лучше, где-то можем что-то улучшить.
Когда общались с генеральным менеджером «Каролины» по Никишину, я попросил – покажите, как у вас проходят видеособрания. Я показал наши – у нас все одинаковое. Поэтому они понимают, что переходящий от нас хоккеист заиграет там», – сказал главный тренер СКА и «России 25».
Ротенберг об отъезде россиян в НХЛ: «Отпустили их, чтобы они вернулись обратно. СКА мог бы купить готового игрока, как многие в КХЛ. Если я как тренер не могу подготовить хоккеиста, в чем смысл работы?»
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