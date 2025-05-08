Рантанен поучаствовал в 12 голах «Далласа» подряд, установив рекорд НХЛ в плей-офф. Он обошел Лемье (9)

Микко Рантанен поучаствовал в 12 голах «Далласа» подряд.

Сегодня нападающий «Старс» сделал хет-трик в 1-й игре серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3:2, 1-0).

Ранее Микко Рантанен также отметился результативными действиями в 9 голах «Далласа » в 5-м, 6-м и 7-м матчах серии с «Колорадо» (4-3).

Таким образом, он поучаствовал в 12 голах «Далласа» подряд. Это самая продолжительная серия в истории плей-офф Кубка Стэнли. На этом отрезке он забросил 7 шайб и сделал 5 передач.

Рантанен превзошел достижение Марио Лемье (очки при 9 голах подряд в плей-офф-1992 с «Пингвинс»).