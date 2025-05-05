  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глава Башкирии о «Салавате»: «Хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы. Это бронзовая медаль как минимум»
42

Глава Башкирии о «Салавате»: «Хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы. Это бронзовая медаль как минимум»

Радий Хабиров оценил выступление «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Виктора Козлова уступает «Локомотиву» (1-3 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

«Ну, как минимум, подчеркиваю, как минимум – это бронзовая медаль.

Сами видели, как ребята играли, они подарили нам блестящий хоккей в ходе регулярного чемпионата.

И самим нашим парням, и руководству хоккейного клуба, попечительского и тренерского советов – огромное спасибо. Ну, как будет – так оно и будет. Это большой спорт, здесь всякое бывает.

Тем не менее я просто хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Уфа1.ру»
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЛокомотив
Радий Хабиров
logoСалават Юлаев
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ильин не принял предложение «Питтсбурга» и продлит контракт с «Северсталью». Форвард набрал 30 очков в 64 матчах сезона КХЛ
438 минут назад
Борис Михайлов: «Ведущие хоккеисты «Салавата» не играют на должном уровне. «Локомотив» объективно сильнее. Результат серии ясен»
5сегодня, 11:30
Коннор догнал Рантанена в гонке бомбардиров Кубка Стэнли – у них по 12 очков. У форварда «Виннипега» 0+3 в 7-м матче с «Сент-Луисом»
5сегодня, 11:15
Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават» в 5-м матче полуфинала при 3-1 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
72сегодня, 11:01
Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Тольятти
15сегодня, 10:55
Компания из Нью-Йорка представляет интересы ФХР в CAS по делу Федотова. ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 млн швейцарских франков за игру вратаря за ЦСКА
3сегодня, 10:20
Александр Кожевников: «Удивило, что «Авангард» может расстаться с Ткачевым – и взять бегунков. Барин дал команду, кто нужен, а кого можно убирать. Действия временщиков редко поддаются логике»
20сегодня, 09:36
Владимир Плющев: «Сборная – лицо нашего хоккея во все времена, болельщики должны знать про нее. Но во всем остальном достаточно много вопросов»
13сегодня, 09:23
Капризов о возможном продлении контракта с «Миннесотой»: «Мне здесь все нравится. Все должно быть хорошо»
9сегодня, 08:45
Рыбин о работе Ротенберга в сборной: «Есть помощники, его утвердила лига, она ему доверяет. Беларусь – хорошая команда, и если кто-то думает, что это легкая прогулка, то они ошибаются»
26сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Далласа»: «Колорадо» – чертовски крутая команда. Но Рантанен вытащил нас на своей спине»
23 минуты назад
Айкел перед «Эдмонтоном»: «Макдэвид и Драйзайтль – два лучших игрока в хоккее. Они доставляют много проблем – могут создать моменты и для партнеров, и для себя. Нужно сдерживать их»
48 минут назад
Сергей Самсонов: «У «Каролины» будет определенный план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто не остановил»
4сегодня, 11:05
Монтгомери о «Сент-Луисе»: «Больно проиграть седьмой матч, когда ты вел в счете. Мы провели отрезок из 26 матчей, в которых одержали 19 побед, и вышли в плей-офф. Это потрясающе»
6сегодня, 10:50
Зукарелло об истекающем контракте Капризова: «Надеюсь, что Кирилл останется в «Миннесоте». Но не от меня зависит то, где он будет играть. Я поддержу любое его решение»
сегодня, 10:10
Гребенкин и Мирошниченко забили первые голы в этом Кубке Колдера в 3-м матче серии фарм-клубов «Филадельфии» и «Вашингтона»
3сегодня, 09:11
Гол Гущина в овертайме принес победу фарм-клубу «Сан-Хосе» над «Колорадо Иглс» в Кубке Колдера. Аскаров отразил 27 из 28 бросков
сегодня, 09:01
Экс-директор «Металлурга» Гомоляко будет отвечать за трансферную политику «Лады» (Metaratings)
3сегодня, 08:30
Брэйден Шенн о поражении «Сент-Луиса» в 7-м матче: «Отстой. Нам не хватило полутора секунд, чтобы закрыть серию. Это жестокий удар»
3сегодня, 07:55
«Виннипег» провел большую часть 7-го матча серии с «Сент-Луисом» с 5 защитниками из-за травмы Моррисси. Пионк сыграл 46:15 и набрал 0+3
4сегодня, 07:15