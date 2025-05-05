Глава Башкирии о «Салавате»: «Хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы. Это бронзовая медаль как минимум»

Радий Хабиров оценил выступление «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Виктора Козлова уступает «Локомотиву » (1-3 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

«Ну, как минимум, подчеркиваю, как минимум – это бронзовая медаль.

Сами видели, как ребята играли, они подарили нам блестящий хоккей в ходе регулярного чемпионата.

И самим нашим парням, и руководству хоккейного клуба, попечительского и тренерского советов – огромное спасибо. Ну, как будет – так оно и будет. Это большой спорт, здесь всякое бывает.

Тем не менее я просто хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.