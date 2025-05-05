Глава Башкирии о «Салавате»: «Хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы. Это бронзовая медаль как минимум»
Радий Хабиров оценил выступление «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Виктора Козлова уступает «Локомотиву» (1-3 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.
«Ну, как минимум, подчеркиваю, как минимум – это бронзовая медаль.
Сами видели, как ребята играли, они подарили нам блестящий хоккей в ходе регулярного чемпионата.
И самим нашим парням, и руководству хоккейного клуба, попечительского и тренерского советов – огромное спасибо. Ну, как будет – так оно и будет. Это большой спорт, здесь всякое бывает.
Тем не менее я просто хотел подвести итоги и сказать, что наши спортсмены – большие молодцы», – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Уфа1.ру»
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