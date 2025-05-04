Рантанен набрал 12 очков в 7 матчах серии против «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Макдэвид и Маккиннон делят 2-е место – у них по 11 баллов

Микко Рантанен возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли с 12 очками.

Форвард «Далласа » набрал 4 (3+1) очка в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо » (4:2, 4-3).

28-летний игрок, отличившийся в матче против своей бывшей команды, был признан первой звездой встречи.

Всего в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету финского нападающего стало 12 (5+7) очков в 7 играх при полезности «минус 1». При этом 11 из 12 баллов в серии с «Эвеланш» он набрал в играх с пятой по седьмую.

Рантанен единолично возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли-2025. Второе место делят форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо », 11 очков в 7 играх, 7+4) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 11 в 6, 2+9).