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  • Рантанен набрал 12 очков в 7 матчах серии против «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Макдэвид и Маккиннон делят 2-е место – у них по 11 баллов
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Рантанен набрал 12 очков в 7 матчах серии против «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Макдэвид и Маккиннон делят 2-е место – у них по 11 баллов

Микко Рантанен возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли с 12 очками.

Форвард «Далласа» набрал 4 (3+1) очка в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (4:2, 4-3). 

28-летний игрок, отличившийся в матче против своей бывшей команды, был признан первой звездой встречи. 

Всего в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету финского нападающего стало 12 (5+7) очков в 7 играх при полезности «минус 1». При этом 11 из 12 баллов в серии с «Эвеланш» он набрал в играх с пятой по седьмую. 

Рантанен единолично возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли-2025. Второе место делят форварды Нэтан МаккиннонКолорадо», 11 очков в 7 играх, 7+4) и Коннор МакдэвидЭдмонтон», 11 в 6, 2+9). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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