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ИИХФ рассмотрит письмо Гашека с жалобой на Медведева на следующем заседании. Доминик заявлял, что экс-президент России угрожал его убить

ИИХФ изучит жалобу Доминика Гашека на экс-президента России Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».

В ответ на это Гашек сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны Медведева.

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета ИИХФ», – приводит слова главы Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа «Р-Спорт».

Медведев посоветовал Гашеку «аккуратнее переходить дорогу и навещать психиатра», отметив, что тот «страдает русофобией в форме бреда преследования». Экс-вратарь жаловался в ИИХФ и МОК

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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Политика
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Р-Спорт
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