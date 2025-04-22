Фетисов о письмах Гашека в ИИХФ и МОК из-за слов Медведева: «Человек больной, его надо лечить, а журналисты его раскручивают. Зачем? Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту»
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны экс-президента России Дмитрия Медведева. Это стало реакцией на слова Медведева, который, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ, написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».
«Не хочу обсуждать его, уже много раз об этом говорил. Зачем его раскручивать? Журналисты его раскручивают, но кому он нужен? Он где-то выставился, ну и пусть там вякает дальше. Вам-то зачем это все раскручивать?
Не понимаю: человек больной, его надо лечить, а мы его тут раскручиваем: «Вот он что-то сказал». Он сейчас каждую неделю будет говорить, и вы будете реагировать.
Пригласите его в Москву, мы его тут в больнице полечим бесплатно. Наверное, уже по-другому и не получится. Он больной человек.
Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий