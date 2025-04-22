Фетисов о письмах Гашека в ИИХФ и МОК из-за слов Медведева: «Человек больной, его надо лечить, а журналисты его раскручивают. Зачем? Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту»

Вячеслав Фетисов не понимает, зачем слова Доминика Гашека публикуют в СМИ.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ сообщил , что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны экс-президента России Дмитрия Медведева. Это стало реакцией на слова Медведева, который, поздравляя Александра Овечкина с рекордом по голам регулярных чемпионатах НХЛ , написал в своем телеграм-канале: «P. S. Ждем суицида безумного чеха».

«Не хочу обсуждать его, уже много раз об этом говорил. Зачем его раскручивать? Журналисты его раскручивают, но кому он нужен? Он где-то выставился, ну и пусть там вякает дальше. Вам-то зачем это все раскручивать?

Не понимаю: человек больной, его надо лечить, а мы его тут раскручиваем: «Вот он что-то сказал». Он сейчас каждую неделю будет говорить, и вы будете реагировать.

Пригласите его в Москву, мы его тут в больнице полечим бесплатно. Наверное, уже по-другому и не получится. Он больной человек.

Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .