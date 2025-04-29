Гру близок к уходу из «Трактора» после завершения сезона. Семья не переехала к тренеру в Челябинск («Матч ТВ»)
На данный момент команда под руководством канадца играет в полуфинале Кубка Гагарина против «Динамо» (1-0 в серии).
В этом сезоне уральцы выиграли Восточную конференцию. Бенуа Гру работает первый сезон в КХЛ.
«Скорее всего, Гру вернется в Северную Америку. Он найдет себе работу ассистента главного тренера в клубе НХЛ. По нашей информации, семья не переехала вместе с Гру в Челябинск, и ему было тяжело с моральной точки зрения.
Зарплата Гру за этот год составляет около 500 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Но его главная мотивация – не деньги, а то, что он хочет быть с семьей.
Окончательное решение еще не принято. Но все идет к тому, что Бенуа уедет домой.
Ну или «Трактор» должен будет заплатить ему столько же денег, сколько [получит] Ги Буше [в «Авангарде»] – 150 млн рублей за сезон», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.
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