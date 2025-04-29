Фетисов об идее дарить «Ладу» олимпийским чемпионам: «Крутая история. Что такое «БМВ»? Покатались и выбросили. А тут память будет!»
Вячеслав Фетисов оценил идею дарить олимпийским чемпионам «Ладу».
«Дарить «Ладу»? Крутая история. Сейчас готовится «Нива» специальная, в особой раскраске. Она будет редкая сразу.
Что такое «БМВ»? Покатались и выбросили. А тут память будет!» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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