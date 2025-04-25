  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)
17

Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)

Константин Окулов должен был перейти в «Автомобилист», а не в «Авангард».

Нынешний сезон форвард начал в ЦСКА и набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах, затем армейцы его обменяли.

В активе 30‑летнего Окулова 30 (11+19) очков в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Авангард» и 8 (3+5) очков в 13 играх плей‑офф. В марте омичи продлили контракт с нападающим на три сезона.

«Окулов уже отправлялся в «Автомобилист», буквально сидел на чемоданах. Но председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников проявил большую активность на трансферном рынке, и Окулова удалось перехватить.

Очень быстро кандидатура игрока была согласована с новым главным тренером Ги Буше. В итоге хоккеист вместо Екатеринбурга уехал в Омск», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

«Все думали, что мы ##### мертвы. Я впечатлен вами!» Могучая речь Ги Буше после драмы с «Локо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoКонстантин Окулов
logoМатч ТВ
Евгений Кожевников
возможные переходы
logoЦСКА
logoГи Буше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» подпишет контракт с Потуральски на 2 сезона. Форвард фарма «Сан-Хосе» стал лучшим бомбардиром регулярки АХЛ, набрав 73 очка в 59 играх («Матч ТВ»)
43вчера, 20:46
«Авангард» хочет продлить контракт с Куликом. У защитника 3 гола в 4 играх плей-офф (Артур Хайруллин)
8вчера, 20:14
Дитц покинет «Автомобилист» в межсезонье. Защитник продолжит карьеру в Германии («СЭ»)
915 апреля, 18:55
Главные новости
Андрей Коваленко о Бардакове в «Колорадо»: «В двух-трех ведущих звеньях места забетонированы, нужно быть готовым к фарм-клубу. Пожелаю Захару удачи»
11 минут назад
Костин не продлит контракт с «Сибирью» и уйдет в клуб Западной конференции. Новосибирцы предложили вратарю 20 млн рублей в год (Иван Богун)
939 минут назад
Ваш голос – признание для автора! Выберите любимых блогеров Трибуны в каждой номинации
сегодня, 08:00
Капризов после 5:2 в 3-м матче серии с «Вегасом»: «Выигрывать всегда приятно. Нам все равно, кто забил или у кого сколько очков»
2сегодня, 07:40
Бучневич – 15-й игрок в истории «Сент-Луиса» с хет-триком в плей-офф НХЛ. Рекорд клуба делят Сент-Марсель, Тарасенко и Шварц (у всех по 2)
2сегодня, 06:25
Хеллибак пропустил 6 шайб после 25 бросков «Сент-Луиса» в 3-м матче серии и был заменен. У него не менее 3 пропущенных голов в 11 из 12 последних матчей в плей-офф
30сегодня, 05:22
Бучневич набрал 3+1 в 3-м матче серии с «Виннипегом» и применил 6 силовых приемов. У него 6 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ
25сегодня, 04:55Видео
«Сент-Луис» разгромил «Виннипег» (7:2) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Фаулер набрал 1+4, Бучневич – 3+1, Хеллибак пропустил 6 шайб
14сегодня, 04:46
Кубок Стэнли. «Тампа» проиграла «Флориде», «Оттава» уступила «Торонто» в овертайме, «Миннесота» забросила 5 шайб «Вегасу», «Сент-Луис» разгромил «Виннипег» – 7:2
426сегодня, 04:35
Капризов сделал дубль в 3-м матче серии с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ – делит лидерство с Кемпе и Фаулером
26сегодня, 04:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тренин сделал 1-й ассист в Кубке Стэнли за карьеру. У форварда «Миннесоты» 6 шайб за 23 игры в плей-офф
125 минут назад
Защитник «Торонто» Бенуа два матча подряд участвовал в голах в овертайме – 7-й защитник в истории лиги с этим достижением. Последним был Проворов в 2020-м
152 минуты назад
19-летний Байум – 2-й среди самых молодых игроков «Миннесоты» с набранным очком в плей-офф. Он дебютировал в НХЛ в серии с «Вегасом»
4сегодня, 07:55
Капризов и Болди набрали по 2+ очка в 3 играх подряд со старта плей-офф. Это рекордные серии в истории «Миннесоты»
сегодня, 07:25
Купер после 0:2 во 2-м матче серии с «Флоридой»: «У «Тампы» было достаточно моментов для такой напряженной игры. Возможно, в большинстве случаев мы бы их реализовали»
1сегодня, 07:10
Бобровский после 2:0 во 2-м матче серии с «Тампой»: «У «Флориды» хорошая команда, все помогают друг другу. Важная победа, но у нас серия, а не одна игра»
сегодня, 06:55
Барков получил травму во 2-м матче серии с «Тампой» после хита Хэйгла. Капитан «Флориды» ушел со льда в середине 3-го периода, игроку «Лайтнинг» дали 5 минут штрафа
4сегодня, 06:40
Фаулер – 1-й защитник «Сент-Луиса» с 5+ очками в матче плей-офф НХЛ. В истории лиги – 8-й, рекорд принадлежит Коффи (6 баллов)
3сегодня, 05:55
Барбашев применил 11 силовых приемов в 3-м матче серии с «Миннесотой». У него 0 бросков, малый штраф за приукрашивание и «минус 2» за 15:25
5сегодня, 05:40
Торопченко забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере в 3-м матче серии с «Виннипегом»
1сегодня, 05:10Видео