Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)
Нынешний сезон форвард начал в ЦСКА и набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах, затем армейцы его обменяли.
В активе 30‑летнего Окулова 30 (11+19) очков в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Авангард» и 8 (3+5) очков в 13 играх плей‑офф. В марте омичи продлили контракт с нападающим на три сезона.
«Окулов уже отправлялся в «Автомобилист», буквально сидел на чемоданах. Но председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников проявил большую активность на трансферном рынке, и Окулова удалось перехватить.
Очень быстро кандидатура игрока была согласована с новым главным тренером Ги Буше. В итоге хоккеист вместо Екатеринбурга уехал в Омск», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
«Все думали, что мы ##### мертвы. Я впечатлен вами!» Могучая речь Ги Буше после драмы с «Локо»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий