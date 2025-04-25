Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)

Константин Окулов должен был перейти в «Автомобилист», а не в «Авангард».

Нынешний сезон форвард начал в ЦСКА и набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах, затем армейцы его обменяли.

В активе 30‑летнего Окулова 30 (11+19) очков в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Авангард» и 8 (3+5) очков в 13 играх плей‑офф. В марте омичи продлили контракт с нападающим на три сезона.

«Окулов уже отправлялся в «Автомобилист », буквально сидел на чемоданах. Но председатель совета директоров «Авангарда » Евгений Кожевников проявил большую активность на трансферном рынке, и Окулова удалось перехватить.

Очень быстро кандидатура игрока была согласована с новым главным тренером Ги Буше . В итоге хоккеист вместо Екатеринбурга уехал в Омск», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

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