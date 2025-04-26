Ротенберг о детском хоккее: «Мне из «Каролины» присылают упражнения, шлют методики из «Монреаля». «Ак Барс» и «Красная Машина Юниор» не потерялись бы на фоне лучших детских команд Канады и США»

Роман Ротенберг поделился мыслями о развитии детского хоккея в России.

«Красная Машина Юниор» в Красногорске стала победителем Кубка Третьяка U11, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом 4:1.

– Насколько это важная победа для молодых ребят?

– Проделана огромная работа. Мы этих детишек ведем пять лет только в нашей команде. Мы каждый год думаем, как улучшить подготовку юных хоккеистов в нашей академии.

Находим совершенно разные упражнения, пробуем, ищем правильные методики. Мы хотим, чтобы у ребят была командная комбинационная игра. Пример – это сборная СССР, в которой выступали все наши великие легенды.

Спасибо Владимиру Петрову, который в свое время попросил нашего президента Владимира Владимировича Путина построить в Красногорске ледовый дворец.

Теперь мы здесь совместно с губернатором Московской области развиваем хоккей. Объединяем для детей образование и занятие спортом, как у нас было всегда.

Сейчас много говорится о США и Канаде. Но на самом деле здесь и сейчас, если говорить об инфраструктуре и качестве хоккея, наши команды – и «Ак Барс», и «Красная Машина Юниор» – не потерялись бы на фоне лучших детских команд Канады и США.

Кстати, на Кубок Третьяка мы можем пригласить и эти клубы, и команды из пока недружественных стран – например, из Финляндии и Швеции. Но это в будущем.

А с американцами и канадцами мы активно продолжаем работу. Например, мне из «Каролины» присылают все их упражнения. Шлют методики из «Монреаля », как там тренируется команда НХЛ , как там воспитывают детей.

Мы не обязательно это все внедряем. Но мы понимаем, как там работают. И в этой конкуренции мы можем развивать наших детей.

Посмотрите на индивидуальное мастерство наших детишек сейчас – как они катаются, как владеют шайбой, какая у них культура паса, какие броски и обводка.

У них есть все! И мы будем это дальше развивать, чтобы каждый игрок мог себя проявить и с командной, и с личной точек зрения, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .