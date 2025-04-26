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Ротенберг о детском хоккее: «Мне из «Каролины» присылают упражнения, шлют методики из «Монреаля». «Ак Барс» и «Красная Машина Юниор» не потерялись бы на фоне лучших детских команд Канады и США»

Роман Ротенберг поделился мыслями о развитии детского хоккея в России.

«Красная Машина Юниор» в Красногорске стала победителем Кубка Третьяка U11, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом 4:1.

– Насколько это важная победа для молодых ребят?

– Проделана огромная работа. Мы этих детишек ведем пять лет только в нашей команде. Мы каждый год думаем, как улучшить подготовку юных хоккеистов в нашей академии.

Находим совершенно разные упражнения, пробуем, ищем правильные методики. Мы хотим, чтобы у ребят была командная комбинационная игра. Пример – это сборная СССР, в которой выступали все наши великие легенды.

Спасибо Владимиру Петрову, который в свое время попросил нашего президента Владимира Владимировича Путина построить в Красногорске ледовый дворец.

Теперь мы здесь совместно с губернатором Московской области развиваем хоккей. Объединяем для детей образование и занятие спортом, как у нас было всегда.

Сейчас много говорится о США и Канаде. Но на самом деле здесь и сейчас, если говорить об инфраструктуре и качестве хоккея, наши команды – и «Ак Барс», и «Красная Машина Юниор» – не потерялись бы на фоне лучших детских команд Канады и США.

Кстати, на Кубок Третьяка мы можем пригласить и эти клубы, и команды из пока недружественных стран – например, из Финляндии и Швеции. Но это в будущем.

А с американцами и канадцами мы активно продолжаем работу. Например, мне из «Каролины» присылают все их упражнения. Шлют методики из «Монреаля», как там тренируется команда НХЛ, как там воспитывают детей.

Мы не обязательно это все внедряем. Но мы понимаем, как там работают. И в этой конкуренции мы можем развивать наших детей.

Посмотрите на индивидуальное мастерство наших детишек сейчас – как они катаются, как владеют шайбой, какая у них культура паса, какие броски и обводка.

У них есть все! И мы будем это дальше развивать, чтобы каждый игрок мог себя проявить и с командной, и с личной точек зрения, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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