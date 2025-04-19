Роман Ротенберг: «Немало выпускников «СКА-1946» стали крепкими игроками НХЛ. Еще больше хоккеистов СКА подготовил для сборной. «Хоккейный город» в Петербурге – одна из лучших баз в мире»

Роман Ротенберг высказался относительно успехов «СКА-1946» и академии СКА.

Молодежная команда СКА вышла в полуфинал Кубка Харламова, обыграв «Локо» (3-0) в трех матчах.

«Искренне поздравляю нашу молодежку с выходом в полуфинал плей-офф МХЛ . Верим и ждем третий Кубок Харламова!

Всего у «СКА-1946 » за последние 10 лет три победы в регулярном чемпионате, четыре финала плей-офф, два Кубка Харламова.

Немало выпускников «СКА-1946» стали крепкими игроками НХЛ, еще больше хоккеистов СКА подготовил для сборной.

Огромный шаг вперед сделала клубная Академия, делая ставку на передовые методы подготовки, разностороннее развитие хоккеистов и баланс в образовании.

Команды «Красной Машины Юниор» уже играют в группе А первенства Москвы, побеждая сильнейшие столичные школы. На всероссийском уровне у ребят 11 медалей разного достоинства.

Большую роль в этих успехах играет передовая инфраструктура, созданная за 10 лет. «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге – одна из лучших профильных баз в мире.

Заключено соглашение о строительстве масштабного «Хоккейного города Сколково», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .