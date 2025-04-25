Ротенберг о популярности вратарей из России в НХЛ: «Дело в русском характере, это как будто в крови. Они стойкие, никогда не сдаются. Быть голкипером – тяжелая работа»

Роман Ротенберг высказался о развитии вратарей в России.

– За последнее десятилетие русские вратари заняли лидирующие позиции в НХЛ. Раньше это были канадские вратари. Что произошло? Был ли акцент, была ли в России нацеленность на подготовку вратарей?

– Я думаю, что дело в русском характере, честно говоря. Когда я вижу русский характер, это как будто в крови.

В России, когда ты становишься вратарем, это тяжело, тяжело быть вратарем. На мой взгляд, это как другой вид спорта, психологически тяжелый, потому что если ты допускаешь одну ошибку, ты можешь стать парнем, который изменил ход игры, и все подходят к тебе и говорят: зачем ты это сделал?

Даже если защитник ошибается, там ведь все равно есть вратарь, нападающий ошибается, но там все равно есть защитник и вратарь. Так что для вратаря это тяжело, но я думаю, что это русский характер. Это в их природе, они стойкие. Русский характер такой, что они никогда не сдаются.

Например, Бобровский , очень дисциплинирован. У него потрясающий характер, но он также очень дисциплинирован и, конечно, талантлив. Я думаю, поэтому это и произошло: из-за таланта, силы воли и характера.

И, конечно, в России хоккей по-прежнему является очень популярным видом спорта в регионах и становится все более популярным сейчас. Так что я думаю, вот как это произошло.

Также в какой-то момент Третьяк внес изменения, в Суперлиге он заставил их играть с русскими вратарями. До этого они приглашали канадцев, шведов и других легионеров, а затем он изменил это. Он сказал, что нужно играть с русскими вратарями. Так русские вратари получили возможность играть в Суперлиге, это также оказало влияние. Но в целом, я думаю, это характер.

Не так много игроков... Даже сейчас, вы видите не так много парней, которые хотят быть вратарями, быть вратарем – это тяжелая работа, как морально, так и физически, – сказал главный тренер СКА , первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.