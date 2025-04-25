  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о популярности вратарей из России в НХЛ: «Дело в русском характере, это как будто в крови. Они стойкие, никогда не сдаются. Быть голкипером – тяжелая работа»
24

Ротенберг о популярности вратарей из России в НХЛ: «Дело в русском характере, это как будто в крови. Они стойкие, никогда не сдаются. Быть голкипером – тяжелая работа»

Роман Ротенберг высказался о развитии вратарей в России.

– За последнее десятилетие русские вратари заняли лидирующие позиции в НХЛ. Раньше это были канадские вратари. Что произошло? Был ли акцент, была ли в России нацеленность на подготовку вратарей?

– Я думаю, что дело в русском характере, честно говоря. Когда я вижу русский характер, это как будто в крови.

В России, когда ты становишься вратарем, это тяжело, тяжело быть вратарем. На мой взгляд, это как другой вид спорта, психологически тяжелый, потому что если ты допускаешь одну ошибку, ты можешь стать парнем, который изменил ход игры, и все подходят к тебе и говорят: зачем ты это сделал?

Даже если защитник ошибается, там ведь все равно есть вратарь, нападающий ошибается, но там все равно есть защитник и вратарь. Так что для вратаря это тяжело, но я думаю, что это русский характер. Это в их природе, они стойкие. Русский характер такой, что они никогда не сдаются.

Например, Бобровский, очень дисциплинирован. У него потрясающий характер, но он также очень дисциплинирован и, конечно, талантлив. Я думаю, поэтому это и произошло: из-за таланта, силы воли и характера.

И, конечно, в России хоккей по-прежнему является очень популярным видом спорта в регионах и становится все более популярным сейчас. Так что я думаю, вот как это произошло.

Также в какой-то момент Третьяк внес изменения, в Суперлиге он заставил их играть с русскими вратарями. До этого они приглашали канадцев, шведов и других легионеров, а затем он изменил это. Он сказал, что нужно играть с русскими вратарями. Так русские вратари получили возможность играть в Суперлиге, это также оказало влияние. Но в целом, я думаю, это характер.

Не так много игроков... Даже сейчас, вы видите не так много парней, которые хотят быть вратарями, быть вратарем – это тяжелая работа, как морально, так и физически, – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в подкасте The Sick Podcast с Джимми Мерфи и Пьером Макгуайром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал The Sick Podcast – The Eye Test в YouTube
logoРоман Ротенберг
logoФлорида
logoНХЛ
logoКХЛ
logoСергей Бобровский
logoСКА
logoВладислав Третьяк
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол – спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово»
77сегодня, 19:53
Ротенберг о Никишине в НХЛ: «Физически он готов. Когда появится шанс, я уверен, он справится»
6сегодня, 17:19
Крикунов о том, сказалась ли тренерская неопытность на СКА в плей-офф: «Я бы так не сказал. Ротенберг уже был менеджером, работал со сборной. Помощники у него опытные»
40сегодня, 15:34
Главные новости
Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Флориду», «Оттава» против «Торонто», «Миннесота» сыграет с «Вегасом», «Сент-Луис» – «Виннипег»
7138 минут назад
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
39 минут назадТесты и игры
Чеботарев о том, что назвал фанатов «Лады» фашистами: «Не жалею. Они многое требуют, брать на себя бремя ответственности не хотят. 6 тысяч зрителей ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой сектор»
445 минут назад
«Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым (Metaratings)
2сегодня, 20:54
«Авангард» подпишет контракт с Потуральски на 2 сезона. Форвард фарма «Сан-Хосе» стал лучшим бомбардиром регулярки АХЛ, набрав 73 очка в 59 играх («Матч ТВ»)
21сегодня, 20:46
Никита Щитов: «Из СКА в НХЛ уехало много хоккеистов, но я не вижу ребят в других клубах, которые сейчас могут попробовать себя за океаном. КХЛ – хорошая лига, но она отличается по стилю и нюансам»
7сегодня, 20:21
«Авангард» хочет продлить контракт с Куликом. У защитника 3 гола в 4 играх плей-офф (Артур Хайруллин)
4сегодня, 20:14
Ротенберг об Овечкине: «Он патриот, любит Россию. Когда вы включали новости раньше, футбол – спорт номер один, его все время показывали по ТВ. А когда Алекс гнался за рекордом, там был хоккей, это здорово»
77сегодня, 19:53
Владимир Плющев: «Локомотив» и «Авангард» продемонстрировали все лучшее, что есть в нашем хоккее. Эта серия была украшением плей-офф»
15сегодня, 18:58
Сваймен, Томпсон, Келлер, Готье и Гарланд сыграют за США на ЧМ-2025
18сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о вылете «Спартака»: «Это будет хорошим уроком. У клуба были все шансы на выход в полуфинал»
140 минут назад
Александр Елесин: «У «Локомотива» особый настрой на каждую серию. Нам еще предстоит разбор «Салавата» и подготовка к нему»
53 минуты назад
Евгений Артюхин: «Жамнова не стоит увольнять. Он кубковый тренер, у него огромный потенциал, просто команда строится. Результат «Спартака» улучшается с каждым сезоном»
сегодня, 20:35
Мыльников о своем состоянии: «Отличное, готов на сто процентов. Сейчас, слава богу, все хорошо. Уже два дня занимаюсь вместе с командой»
сегодня, 19:59
Бабаев о допинг‑пробе Голышева: «Нужны документы, причины – понять, что случилось. Если информация появилась, надо понимать, с чего она. Он же ничего не принимал»
5сегодня, 19:21
Артюхин о вылете «Спартака»: «Тренерской вины здесь нет. Больше эмоциональный и физический фон ребят сыграл роль. Проиграли из-за деталей. По игре явных ошибок не было, но были сумбур и неточные передачи»
3сегодня, 18:32
Данила Юров: «Пару раз был в США, знаю, как они живут. Не надо думать, что это другая вселенная. Надо побыстрее влиться в их ритм. Надеюсь, адаптация пройдет быстро»
1сегодня, 18:22
Владимир Крикунов: «Локомотив» будет посильнее «Салавата», думаю. Хотя у Уфы неплохая команда, хорошая тройка легионеров: Ливо, Ремпал и Тодд»
3сегодня, 17:45
Самедов о Кубке Гагарина-2025: «Это лучший плей-офф КХЛ. Всегда за ним наблюдал, но сейчас смотрю просто потрясающие матчи. Одна серия лучше другой»
20сегодня, 16:58
Андрей Яковенко: «В «Спартаке» нужно усилить состав легионеров. Тяжело играть практически с одним иностранцем на высоком уровне и биться за серьезные задачи»
1сегодня, 16:48