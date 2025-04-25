Ротенберг поздравил Третьяка с 73-летием: «Рад, что мы вместе развиваем российский хоккей больше 10 лет. Большая честь называть его наставником, коллегой и товарищем»

Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня бывшему вратарю сборной СССР и действующему президенту ФХР исполняется 73 года.

«От всей души поздравляю с днем рождения Владислава Третьяка ! Для меня большая честь называть Владислава Александровича своим наставником, коллегой и товарищем.

В детстве я мог только мечтать когда-нибудь вживую увидеть величайшего вратаря в истории хоккея, одного из символов игры в XX веке. Рад, что удалось не просто познакомиться, а вместе работать на благо нашего любимого вида спорта.

Владислав Александрович – уникальный человек, который в хоккее успешен во всех ролях: игрок, тренер, руководитель. Его любовь к игре и понимание этого вида спорта помогли достичь невероятных высот, сделать нашу страну одной из главных хоккейных держав мира.

Почти 20 лет Владислав Александрович руководит Федерацией хоккея России . Победы на чемпионатах мира, Олимпиаде, развитие детско-юношеского хоккея и появление новых звезд мирового уровня – это результат безграничной преданности Третьяка своему делу, ответственности и умения вести за собой. Рад, что уже больше 10 лет мы вместе развиваем российский хоккей.

С днем рождения, Владислав Александрович! Желаю вам крепчайшего здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть ваши идеи продолжают менять хоккей к лучшему, а любимая игра продолжает приносить радость», – написал в соцсетях главный тренер СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг об участии в The Sick Podcast: «Спасибо за интерес к моему пути в хоккее, развитию КХЛ, СКА. Обсудили подготовку Никишина и Демидова, сошлись во мнении, что России нужно возвращаться на турниры»