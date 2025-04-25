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Ротенберг поздравил Третьяка с 73-летием: «Рад, что мы вместе развиваем российский хоккей больше 10 лет. Большая честь называть его наставником, коллегой и товарищем»

Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня бывшему вратарю сборной СССР и действующему президенту ФХР исполняется 73 года.

«От всей души поздравляю с днем рождения Владислава Третьяка! Для меня большая честь называть Владислава Александровича своим наставником, коллегой и товарищем.

В детстве я мог только мечтать когда-нибудь вживую увидеть величайшего вратаря в истории хоккея, одного из символов игры в XX веке. Рад, что удалось не просто познакомиться, а вместе работать на благо нашего любимого вида спорта.

Владислав Александрович – уникальный человек, который в хоккее успешен во всех ролях: игрок, тренер, руководитель. Его любовь к игре и понимание этого вида спорта помогли достичь невероятных высот, сделать нашу страну одной из главных хоккейных держав мира.

Почти 20 лет Владислав Александрович руководит Федерацией хоккея России. Победы на чемпионатах мира, Олимпиаде, развитие детско-юношеского хоккея и появление новых звезд мирового уровня – это результат безграничной преданности Третьяка своему делу, ответственности и умения вести за собой. Рад, что уже больше 10 лет мы вместе развиваем российский хоккей.

С днем рождения, Владислав Александрович! Желаю вам крепчайшего здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть ваши идеи продолжают менять хоккей к лучшему, а любимая игра продолжает приносить радость», – написал в соцсетях главный тренер СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг об участии в The Sick Podcast: «Спасибо за интерес к моему пути в хоккее, развитию КХЛ, СКА. Обсудили подготовку Никишина и Демидова, сошлись во мнении, что России нужно возвращаться на турниры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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