Ливо мог пропустить матчи со «Спартаком» по решению Козлова, а не из-за травмы, сообщил Ерыкалов: «Грубо говоря, он задолбал тренеров и партнеров»

Джош Ливо мог пропустить решающие матчи серии со «Спартаком» по решению тренера.

31-летний форвард «Салавата Юлаева » не участвовал в двух последних играх второго раунда Кубка Гагарина. Уфимцы дважды победили (2:1 ОТ, 3:2) и вышли в полуфинал турнира (4-3 в серии).

Сообщалось, что Ливо не выходит на лед из-за повреждения. На его счету 12 матчей в текущем плей-офф и 15 (2+13) очков при полезности «плюс 3».

«Уже не от одного источника слышу, что Ливо пропускал концовку серии со «Спартаком» не из-за травмы, а из-за тренерского решения. Какое-то повреждение, может быть, и имело место, но первичным оказалось решение [Виктора] Козлова .

Ливо в плей-офф не только почти не забивает, но и всем своим поведением дает понять, что на него всерьез рассчитывать нельзя. Грубо говоря, тренеров и партнеров по команде он задолбал», – написал в соцсетях журналист Дмитрий Ерыкалов.

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