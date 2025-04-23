«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина 2-й раз подряд
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина 2-й сезон подряд.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард» (3:2 2ОТ) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).
Таким образом, «Локомотив» второй сезон подряд вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ярославский клуб будет противостоять «Салавату».
В прошлом году ярославцы победили «Трактор» (4-0) в полуфинальной серии, а в финале уступили «Металлургу» (0-4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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