«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина 2-й раз подряд

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина 2-й сезон подряд.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Авангард » (3:2 2ОТ) в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина (4-3 в серии).

Таким образом, «Локомотив » второй сезон подряд вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ярославский клуб будет противостоять «Салавату».

В прошлом году ярославцы победили «Трактор» (4-0) в полуфинальной серии, а в финале уступили «Металлургу» (0-4).