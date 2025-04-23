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  • Мальцев о том, что Овечкину не хватает медали ОИ: «Ну, в аптеке ее купит. Александр защищает цвета России, Советского Союза, он разве останется жить в США?»
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Мальцев о том, что Овечкину не хватает медали ОИ: «Ну, в аптеке ее купит. Александр защищает цвета России, Советского Союза, он разве останется жить в США?»

Александр Мальцев высказался о рекордах Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

На счету 39-летнего капитана «Вашингтона» 74 шайбы в 152 играх в плей-офф. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 игре (рекорд лиги). 

Таким образом, по сумме двух турниров на счету Овечкина 971 шайба в 1643 играх. По этому показателю он занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб в 1695 играх, 894 в 1487 – регулярка, 122 в 208 – плей-офф). 

– Реально, что Овечкин догонит Гретцки?

– Надо посмотреть, сейчас я не могу сказать. В этом сезоне уже не покроет. Если только останется там.

– Может ли он из-за этого остаться в США и продолжить там играть?

– Ну, между прочим, это его дело. Он защищает цвета России, Советского Союза, он разве там останется жить? Новый контракт? Это его дело.

– Возможно ли это?

– Ну, я не знаю.

– Неудивительно будет, если он подпишет?

– Ну да, неудивительно, но это его дело. 

– Если Россию допустят до ОИ-2026, и в этом случае у Овечкина появляется шанс получить заветное олимпийское золото?

– Ну, до этого еще много осталось. Будем ждать! Сейчас не знаешь, что будет завтра, что послезавтра.

– Овечкину для полной коллекции не хватает олимпийской медали?

– Ну, в аптеке ее купит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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