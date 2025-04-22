СКА интересуется Бараком из «Витязя». У 30-летнего форварда 21+21 за 68 матчей в сезоне (Артур Хайруллин)
СКА интересуется Дереком Бараком из «Витязя».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Американский форвард провел второй год в Фонбет чемпионате КХЛ. В минувшей регулярке он набрал 42 (21+21) очка в 68 матчах при полезности «0».
Срок действующего соглашения 30-летнего Барака с «Витязем» заканчивается 31 мая этого года.
СКА интересен защитник «Витязя» Бусыгин. Он вошел в состав сборной на матчи с Казахстаном и Беларусью
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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