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Панарин не стал комментировать обвинения в сексуальном насилии. Форвард «Рейнджерс» сказал журналистам, что ответит на вопросы «только о хоккее»

Артемий Панарин не стал комментировать обвинения в сексуальном насилии.

Ранее появилась информация, что нападающий «Рейнджерс» и владеющая клубом компания Madison Square Garden Sports выплатили финансовую компенсацию сотруднице команды в прошлом году после того, как она обвинила хоккеиста в сексуальном насилии.

«Рейнджерс» провели пресс-конференцию с участием хоккеистов по итогам нынешнего сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.

В ходе общения с журналистами российский хоккеист отказался комментировать эту ситуацию. Панарин заявил, что ответит на вопросы «только о хоккее».

Панарин влип в скандал. Почему везде пишут об обвинении в сексуальном насилии?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Грега Вышински
logoАртемий Панарин
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logoРейнджерс
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