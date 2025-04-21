Панарин не стал комментировать обвинения в сексуальном насилии. Форвард «Рейнджерс» сказал журналистам, что ответит на вопросы «только о хоккее»
Артемий Панарин не стал комментировать обвинения в сексуальном насилии.
Ранее появилась информация, что нападающий «Рейнджерс» и владеющая клубом компания Madison Square Garden Sports выплатили финансовую компенсацию сотруднице команды в прошлом году после того, как она обвинила хоккеиста в сексуальном насилии.
«Рейнджерс» провели пресс-конференцию с участием хоккеистов по итогам нынешнего сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.
В ходе общения с журналистами российский хоккеист отказался комментировать эту ситуацию. Панарин заявил, что ответит на вопросы «только о хоккее».
Панарин влип в скандал. Почему везде пишут об обвинении в сексуальном насилии?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Грега Вышински
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