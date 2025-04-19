Дегтярев предложил Турции заявиться в КХЛ: «Бюджет 15-20 миллионов долларов в год. Возьмем русских, из Казахстана ребят, можно американца одного, пять турок»

Михаил Дегтярев предложил клубу из Турции заявиться в КХЛ.

В Санкт‑Петербурге проходит заседание российско‑турецкой рабочей группы в области физической культуры и спорта с участием министров спорта двух государств.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил турецкому клубу войти в состав КХЛ в ответ на желание министра молодежи и спорта Турции Османа Ашкына Бака.

Ашкын Бак: «Общался с нашим председателем федерации хоккея, он говорил, что хотим выступать в российской лиге, но есть нюансы. У нас есть запрос на постройку ледовых дворцов, в ближайшее время сделаем это».

Михаил Дегтярев: «Можно сразу начать с КХЛ. [Бюджет] 15-20 миллионов долларов в год, возьмем русских, из Казахстана ребят, можно американца одного. И пять человек турок. Заявляемся?».

Ашкын Бак: «Для нас это направление новое, но вижу, как оно стремительно развивается. Но я поддерживаю».