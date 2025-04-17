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Козлов о 2:6 от «Спартака»: «Решения судей решили исход матча, были лишние удаления. Горжусь «Салаватом», команда билась»

Виктор Козлов заявил, что судьи повлияли на поражение «Салавата» от «Спартака».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:6 в 4-м матче второго раунда Кубка Гагарина (1-3 в серии). 

Отметим, что игроки «Салавата» суммарно получили 12 штрафных минут – против 14 у хоккеистов «Спартака». 

– Я горжусь своей командой, как она играла, билась, несмотря на трудности, с которыми мы сталкивались.

–  Как оцените судейство сегодня?

– Ситуации, которые принимали судьи, решили исход матча. Пошли лишние удаления.

– Какие мысли у вас перед следующей игрой?

– Следующая игра у нас дома. Мы должны выходить и играть всем сердцем.

– Есть ли у вас вероятность, что вы вернетесь в игру?

– Все зависит от нас, – заявил главный тренер «Салавата».

Козлов о судействе после 2:6 от «Спартака»: «Безобразие. Когда команды бьются в кровь, арбитры должны работать лучше»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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