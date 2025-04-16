Фетисов о потерях СКА: «Сколько там, 4 человека уехало? Системы нет, поэтому все бегут кто куда может. Получают первую возможность и берут билеты. Это неправильно. Как это объяснить нашим болельщикам?»
8 апреля Арсений Грицюк объявил об уходе из СКА, он близок к переходу в «Нью-Джерси». Иван Демидов в тот же день подписал контракт новичка с «Монреалем». Александр Никишин расторг контракт с командой из Санкт-Петербурга 11 апреля, он перешел в «Каролину».
Также сообщалось, что Захар Бардаков подпишет контракт с «Колорадо».
«Сколько там, четыре человека уехало из СКА? Системы нет никакой, поэтому все бегут кто куда может.
Получают первую возможность и сразу берут билеты, это все неправильно, я считаю. Как это можно объяснить болельщикам нашим?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»
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