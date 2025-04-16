В штаб Ротенберга в СКА на сезон-2025/26 войдут Шафранов, Кетов, Максим Семенов, Ключников, Соколов и Юрзинов (Алексей Шевченко)
Определился штаб Романа Ротенберга в СКА на сезон-2025/26.
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
В этом сезоне СКА занял седьмое место в Западной конференции и впервые за 15 лет вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» (2-4).
«Определился тренерский штаб СКА на следующий сезон. И я даже знаю, кто за что отвечает.
Ротенберг – главный тренер. Игра 5х5, нападающие, управление игрой.
Шафранов – помощник. Защитники, большинство.
Максим Семенов (из «Лады») – защитники, меньшинство.
Кетов – меньшинство.
Ключников, Соколов – вратари.
Юрзинов – консультант», – написал Шевченко.
Ранее сообщалось, что Альберт Лещев и Евгений Корешков покинут тренерский штаб СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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