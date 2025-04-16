Форвард «СКА-1946» Анацкий за удар локтем в голову судье дисквалифицирован на 7 матчей МХЛ
Игрок «СКА-1946» дисквалифицирован за удар локтем в голову судьи.
Нападающий «СКА-1946» Даниил Анацкий дисквалифицирован на 7 матчей.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча второго этапа Olimpbet МХЛ «СКА-1946» – «Локо», состоявшегося 15 апреля.
В одном из эпизодов игрок системы СКА ударил локтем в голову судьи.
«На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «СКА-1946» Даниила Анацкого наказание по п.1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ (намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на 7 матчей», – говорится на сайте лиги.
Скриншот: vkvideo.ru/@mhl
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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