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Форвард «СКА-1946» Анацкий за удар локтем в голову судье дисквалифицирован на 7 матчей МХЛ

Игрок «СКА-1946» дисквалифицирован за удар локтем в голову судьи.

Нападающий «СКА-1946» Даниил Анацкий дисквалифицирован на 7 матчей.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча второго этапа Olimpbet МХЛ «СКА-1946» – «Локо», состоявшегося 15 апреля.

В одном из эпизодов игрок системы СКА ударил локтем в голову судьи.

«На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «СКА-1946» Даниила Анацкого наказание по п.1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ (намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на 7 матчей», – говорится на сайте лиги.

Скриншот: vkvideo.ru/@mhl

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
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