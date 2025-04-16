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  • Артюхин о возможной отставке Ротенберга: «Если менять «шило на мыло», то какой смысл? Пример – ЦСКА: сменили тренера, омолодили состав. Результат? Нулевой»
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Артюхин о возможной отставке Ротенберга: «Если менять «шило на мыло», то какой смысл? Пример – ЦСКА: сменили тренера, омолодили состав. Результат? Нулевой»

Евгений Артюхин порассуждал о возможности отставки Романа Ротенберга.

СКА уступило «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Петербургский клуб вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2010 года.

«Если менять главного тренера СКА, то надо всегда четко понимать, на кого.

Если мы рассуждаем о том, оставлять ли совету директоров Романа Борисовича на посту или нет, то нужно знать кандидатуру на его место и отталкиваться от нее. Если же, образно говоря, менять «шило на мыло», то какой в этом смысл?

Мы имеем перед глазами характерный пример ЦСКА, который год назад вылетел в первом раунде, сменил главного тренера, омолодил состав. И какой результат? Нулевой – тот же вылет в первом раунде.

Причем провал там не только на уровне главной команды, но и всей вертикали: молодежная команда «Красная Армия» также вылетела в первом раунде плей-офф МХЛ, фарм-клуб «Звезда» вылетел в первом раунде плей-офф ВХЛ. Там много вопросов касательно селекции, работы менеджеров.

И также в случае с Романом Борисовичем надо исходить из того, насколько целесообразны те или иные перемены.

Нужно просто смотреть, кто может прийти на его место, и думать, приведет ли это к улучшениям», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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