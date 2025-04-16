Овечкин сделал передачу с «Айлендерс», продлив до 8 игр серию с очками. Форвард «Вашингтона» набрал 72 балла в 64 матчах регулярки
Александр Овечкин набрал 72-е очко в сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:1).
Также россиянин набрал «плюс 1» за полезность, нанес два броска по воротам и провел на льду 16:41 (5:39 – в большинстве).
Форвард продлил результативную серию до восьми матчей, в ходе которой отметился 12 (7+5) баллами.
В этом сезоне Александр Овечкин набрал 72 (43+29) очка при полезности «плюс 16» в 64 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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