Овечкин сделал передачу с «Айлендерс», продлив до 8 игр серию с очками. Форвард «Вашингтона» набрал 72 балла в 64 матчах регулярки

Александр Овечкин набрал 72-е очко в сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (3:1).

Также россиянин набрал «плюс 1» за полезность, нанес два броска по воротам и провел на льду 16:41 (5:39 – в большинстве).

Форвард продлил результативную серию до восьми матчей, в ходе которой отметился 12 (7+5) баллами.

В этом сезоне Александр Овечкин набрал 72 (43+29) очка при полезности «плюс 16» в 64 играх чемпионата.