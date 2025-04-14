Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я хотел бы сыграть. Лучше задавать вопрос главному тренеру. Кого он видит в составе?»
Александр Овечкин выразил желание сыграть на Олимпиаде-2026.
На данный момент нет определенности относительно участия России на олимпийском турнире.
– Велика ли вероятность участия сборной России в Олимпиаде‑2026 в Милане?
– Ну, от нас ничего не зависит. Это зависит от Олимпийского комитета (МОК) – допустят ли нас или нет.
Лучше задавать этот вопрос главному тренеру. Кого он видит в составе?
Для каждого спортсмена это честь – выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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