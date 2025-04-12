Овечкин о том, кто может побить его рекорд: «Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Классные ребята, одни из лучших. Главное, чтобы не было травм, мне с этим повезло»
Александр Овечкин ответил на вопрос о том, кто сможет побить его рекорд.
Капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках НХЛ в гостевом матче с «Айлендерс» (1:4).
Овечкин ответил на вопросы Андрея Аршавина и Никиты Филатова перед матчем с «Каролиной» (5:4 Б).
– Ты видишь игрока в лиге, который, может быть, когда-нибудь будет сидеть на твоем месте?
– Да, ты знаешь... Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм у ребят.
Мне повезло, что у меня за всю мою карьеру их было мало. Были, но не такие серьезные. Чтобы не было травм и все сложилось удачно.
Конечно, есть классные ребята. Которых сейчас назвал – одни из лучших. У них есть хорошие шансы, – сказал Александр Овечкин.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа Фонбет во Вконтакте
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