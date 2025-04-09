Совет директоров СКА планирует заседание на 18 апреля, сообщил Медведев: «Будут подведены итоги сезона и заслушан отчет главного тренера»
Александр Медведев сообщил, что 18 апреля СКА подведет итоги сезона.
Армейцы вылетели из Кубка Гагарина, проиграв серию первого раунда московскому «Динамо» со счетом 2-4.
– После завершения выступления СКА в плей‑офф вокруг армейцев ходит много слухов. Как оцениваете ситуацию в клубе и команде?
– На следующей неделе состоится заседание совета директоров СКА. Скорее всего, это произойдет в пятницу, 18 апреля.
На нем будут подведены итоги сезона для главной команды, заслушан отчет главного тренера [Романа Ротенберга] и генерального директора – по бюджетно‑финансовым вопросам, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Плющев о Ротенберге: «Иногда его решения сложно понять со стороны, но он идет своим путем. Харизмы у него хватает, опыта мало»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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