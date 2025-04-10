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  • Роман Ротенберг: «По приглашению Хартли принял участие в подкасте на канадском радио. Приятно, что в Северной Америке пристально следят за КХЛ, за СКА – там прекрасно осведомлены о наших игроках»
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Роман Ротенберг: «По приглашению Хартли принял участие в подкасте на канадском радио. Приятно, что в Северной Америке пристально следят за КХЛ, за СКА – там прекрасно осведомлены о наших игроках»

Роман Ротенберг поучаствовал в подкасте на канадском радио с Бобом Хартли.

«По приглашению Боба Хартли, обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, с удовольствием принял участие в подкасте канадского радио BPM Sports.

Приятно, что в Северной Америке очень пристально следят за КХЛ, за СКА – там прекрасно осведомлены о наших игроках, о команде.

С удовольствием рассказал, как мы работали над развитием Вани Демидова, как принимали решение о его отъезде в «Монреаль Канадиенс» уже сейчас. Приятный разговор с людьми, которые искренне любят хоккей», – написал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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