Роман Ротенберг: «По приглашению Хартли принял участие в подкасте на канадском радио. Приятно, что в Северной Америке пристально следят за КХЛ, за СКА – там прекрасно осведомлены о наших игроках»

Роман Ротенберг поучаствовал в подкасте на канадском радио с Бобом Хартли.

«По приглашению Боба Хартли , обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина, с удовольствием принял участие в подкасте канадского радио BPM Sports.

Приятно, что в Северной Америке очень пристально следят за КХЛ , за СКА – там прекрасно осведомлены о наших игроках, о команде.

С удовольствием рассказал, как мы работали над развитием Вани Демидова, как принимали решение о его отъезде в «Монреаль Канадиенс» уже сейчас. Приятный разговор с людьми, которые искренне любят хоккей», – написал главный тренер СКА.