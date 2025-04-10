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  • «Рейнджерс» не выйдут в плей-офф, если «Монреаль» наберет 1 очко в 4 матчах. Команда Лавиолетта пропустила 6 шайб от «Филадельфии» в 3-м периоде
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«Рейнджерс» не выйдут в плей-офф, если «Монреаль» наберет 1 очко в 4 матчах. Команда Лавиолетта пропустила 6 шайб от «Филадельфии» в 3-м периоде

«Рейнджерс» проиграли третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Питера Лавиолетта уступила «Филадельфии» (5:8) в домашней игре в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде клуб из Нью-Йорка пропустил шесть шайб от соперника, две из них – в пустые ворота. При этом еще в середине этого периода «Рейнджерс» вели 4:3.

«Рейнджерс» не выйдут в розыгрыш Кубка Стэнли в этом сезоне, если «Монреаль» наберет хотя бы один балл в четырех матчах.

Нью-йоркцы находится на 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 78 матчах. «Канадиенс» располагаются на 8-й позиции, имея в активе 87 баллов в 78 играх.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, уступив «Флориде».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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