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  • Экс-чемпион ACB Раисов об Овечкине: «В Чечне поручено развивать хоккей, в Грозном построят ледовый дворец. Почему ребятам не поставить цель побить рекорд Александра?»
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Экс-чемпион ACB Раисов об Овечкине: «В Чечне поручено развивать хоккей, в Грозном построят ледовый дворец. Почему ребятам не поставить цель побить рекорд Александра?»

Юсуф Раисов высказался о необходимости развития хоккея в Чеченской Республике.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ – 895 против 894.

«Считаю, что в нашей республике слишком много молодежи уделяет внимание исключительно боевым видам спорта. Я считаю, что это блокирует мышление молодежи.

Постоянные бои... Должны быть [популярны] игровые виды спорта, которые выведут известность твоего народа на другой уровень.

Мой друг Магомед Минцаев сказал, что ему поручено развивать [в Чечне] этот вид спорта. В Грозном будет построен ледовый дворец. Почему бы молодым ребятам не поставить себе цель побить рекорд Александра Овечкина?» – сказал бывший чемпион АСВ Юсуф Раисов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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