Юсуф Раисов высказался о необходимости развития хоккея в Чеченской Республике.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ – 895 против 894.

«Считаю, что в нашей республике слишком много молодежи уделяет внимание исключительно боевым видам спорта. Я считаю, что это блокирует мышление молодежи.

Постоянные бои... Должны быть [популярны] игровые виды спорта, которые выведут известность твоего народа на другой уровень.

Мой друг Магомед Минцаев сказал, что ему поручено развивать [в Чечне] этот вид спорта. В Грозном будет построен ледовый дворец. Почему бы молодым ребятам не поставить себе цель побить рекорд Александра Овечкина?» – сказал бывший чемпион АСВ Юсуф Раисов.