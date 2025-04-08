Песков о матче КХЛ и НХЛ: «Никакой конкретики нет, идея чисто гипотетическая была высказана. Как можно критиковать то, чего нет?»

Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики в организации матча КХЛ – НХЛ.

В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

Пескова попросили прокомментировать критические публикации, посвященные этой инициативе.

«Послушайте, идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет.

Как можно критиковать то, чего нет? Здесь всегда кто-то что-то критикует. Давайте оставим им эту возможность»», – сказал Песков.

Ого, Путин и Трамп договорились о матчах между игроками НХЛ и КХЛ. Чего ждать?