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«Автомобилист» вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина. Команда Заварухина была в полуфинале в прошлом сезоне

«Автомобилист» ухудшил результат по сравнению с прошлым сезоном.

Команда тренера Николая Заварухина проиграла «Ак Барсу» в семи матчах в первом раунде Кубка Гагарина.

В седьмой игре серии «Автомобилист» уступил 1:2 во втором овертайме. Таким образом, команда завершила выступление в плей-офф в первом раунде.

В прошлом сезоне екатеринбуржцы дошли до полуфинала, обыграв «Ак Барс» (4-1) в первом раунде, СКА – во втором (4-1), но проиграв «Металлургу» (3-4) в третьем.

В регулярном чемпионате этого сезона «Автомобилист» стал четвертым, набрав 89 очков в 68 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАвтомобилист
logoАк Барс
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