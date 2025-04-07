«Автомобилист» вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина. Команда Заварухина была в полуфинале в прошлом сезоне
«Автомобилист» ухудшил результат по сравнению с прошлым сезоном.
Команда тренера Николая Заварухина проиграла «Ак Барсу» в семи матчах в первом раунде Кубка Гагарина.
В седьмой игре серии «Автомобилист» уступил 1:2 во втором овертайме. Таким образом, команда завершила выступление в плей-офф в первом раунде.
В прошлом сезоне екатеринбуржцы дошли до полуфинала, обыграв «Ак Барс» (4-1) в первом раунде, СКА – во втором (4-1), но проиграв «Металлургу» (3-4) в третьем.
В регулярном чемпионате этого сезона «Автомобилист» стал четвертым, набрав 89 очков в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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