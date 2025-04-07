«ВкусВилл» переименовал грецкие орехи в овечкинские в твиттере.

«ВкусВилл» отреагировал на предложение поменять грецкий орех на овечкинский и предложил в соцсети X (ранее — твиттер) вариант продуктовой карточки.

Утром 7 апреля Спортс” инициировал сбор подписей о переименовании грецкого ореха в «овечкинский орех». Инициатива приурочена к рекорду Александра Овечкина , ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. За несколько часов инициативу поддержали свыше 1000 человек.

Спортс” планирует обратиться в Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН с официальным запросом об изменении названии. Запрос будет направлен, если количество собранных подписей превысит 10 000.