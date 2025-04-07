«ВкусВилл» переименовал грецкие орехи в овечкинские в твиттере
«ВкусВилл» переименовал грецкие орехи в овечкинские в твиттере.
«ВкусВилл» отреагировал на предложение поменять грецкий орех на овечкинский и предложил в соцсети X (ранее — твиттер) вариант продуктовой карточки.
Утром 7 апреля Спортс” инициировал сбор подписей о переименовании грецкого ореха в «овечкинский орех». Инициатива приурочена к рекорду Александра Овечкина, ставшего лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги. За несколько часов инициативу поддержали свыше 1000 человек.
Спортс” планирует обратиться в Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН с официальным запросом об изменении названии. Запрос будет направлен, если количество собранных подписей превысит 10 000.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости