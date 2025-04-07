СКА поздравил Ротенберга с 44-летием: «Клуб стал лидером КХЛ, эталоном работы с болельщиками, установил рекорд посещаемости – это было бы невозможно без полной самоотдачи Романа Борисовича»

СКА поздравил Романа Ротенберга с днем рождения.

Сегодня, 7 апреля, главному тренеру петербуржцев исполнилось 44 года.

«Имя Романа Борисовича неразрывно связано с клубом СКА уже многие годы – за это время петербургские армейцы стали признанным лидером КХЛ , дважды завоевали Кубок Гагарина, трижды – Кубок Континента, выиграли российское чемпионство, молодежка СКА впервые стала обладателем Кубка Харламова, а спустя два года повторила свой успех, что дополнительно демонстрирует динамичное развитие клубной Академии. Сборная страны вернула в Россию олимпийское золото и под руководством Ротенберга дважды выиграла Кубок Первого канала.

Клуб стал эталоном работы с болельщиками, установил мировой рекорд посещаемости на хоккейных аренах и задал новую планку по количеству зрителей на играх за сезон. Каждый матч СКА – это яркое и важное событие в жизни всего Петербурга, а клуб по праву считается одним из символов города.

Все это было бы невозможно без полной самоотдачи Романа Борисовича, его безудержной энергии и искренней любви к лучшему зимнему виду спорта – хоккею.

Желаем никогда не останавливаться на достигнутом и всегда смотреть только вперед. Пусть в жизни будет как можно больше счастливых моментов, здоровье всегда остается крепким, а каждый день неизменно приносит новые победы», – говорится в сообщении клуба.