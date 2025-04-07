Роман Ротенберг призвал сохранять молодых игроков в России.

Главный тренер СКА ответил на вопрос о том, стоит Александру Никишину и Ивану Демидову уезжать в НХЛ или лучше остаться в России.

«Мое личное мнение: конечно, лучше оставаться в России, в СКА. Здесь они являются лидерами команды, им доверяют.

И если вы посмотрите на ошибки игроков, мы продолжаем верить и в Никишина, и в Демидова, несмотря на какие-то ошибки в игре. Их очень много на самом деле. Мы сейчас не будем это разбирать – ошибок много. Я не знаю, как там в НХЛ, вот Даша [Тубольцева] может рассказать.

Я просто хочу сказать, что бывает так: ты ошибся один раз и больше в НХЛ не играешь, играешь в АХЛ. Например, Василий Подколзин, наш игрок. Я ему то же самое говорил: «Вася, там будет все по-другому. Тебя выбрали в первом раунде, на тебя рассчитывает руководство». Звонил нам владелец «Ванкувера», рассказывал, как Вася будет играть в первом звене. Да, он начал в первом звене. Он не забивал, и его обменяли, был в АХЛ долго. Сейчас он играет в другой команде. Но суть не в этом. Просто очень много зависит от тренера. Не все тренеры готовы смотреть.

Даже если мы смотрим на потенциал игрока, у Саши Никишина сумасшедший потенциал. Также у Демидова – колоссальный потенциал. Но бывают какие-то моменты, которые надо улучшать. Особенно игра в обороне, если мы в целом возьмем. Бывают тренеры, которые не будут развивать, работать с игроком.

Например, в КХЛ часто так бывает. Зачем развивать игрока, когда можно купить готового иностранца? Например, Комтуа. Отличный игрок, согласен. Но наш подход другой. Мы хотим развивать Демидова, Никишина, других ребят. Даже если они ошибаются, даже если мы где-то из-за этого проигрываем. Но я считаю, как главный тренер сборной России, что это правильно. Потому что когда наши ребята будут развиваться и в итоге потом сыграют, дай бог, на чемпионате мира, на Олимпиаде, такие как Саша Никишин и Иван Демидов, будут побеждать Канаду . Но на это нужно время», – заявил главный тренер СКА.