Ирина Роднина: «Овечкин – сильнейший российский хоккеист. Единственный болезненный пробел – у него нет звания олимпийского чемпиона»
Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ. На данный момент капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Считаете ли вы Овечкина сильнейшим российским спортсменом?
– Если говорить конкретно о хоккее, то по результатам, получается, что Овечкин – сильнейший хоккеист. Единственный болезненный его пробел – Олимпийские игры. У него нет звания олимпийского чемпиона, если говорить о сильнейших.
У него есть много других званий, очень заслуженных и высоких. Но победы на Олимпиаде нет.
Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким-то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
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