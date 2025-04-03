Ирина Роднина назвала Александра Овечкина сильнейшим российским хоккеистом.

Овечкин – трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ . На данный момент капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Считаете ли вы Овечкина сильнейшим российским спортсменом?

– Если говорить конкретно о хоккее, то по результатам, получается, что Овечкин – сильнейший хоккеист. Единственный болезненный его пробел – Олимпийские игры. У него нет звания олимпийского чемпиона, если говорить о сильнейших.

У него есть много других званий, очень заслуженных и высоких. Но победы на Олимпиаде нет.

Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким-то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.