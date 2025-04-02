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Овечкин забил 416-й гол в 30+ лет и побил рекорд Горди Хоу

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству шайб после 30 лет.

В матче против «Бостона» (4:3) он забил 416-й гол после 30 лет.

Нападающий превзошел достижение Горди Хоу (415 шайб) и вышел на 1-е место в истории НХЛ.  

В 58 играх сезона-2024/25 39-летний капитан «Вашингтона» набрал 65 (38+27) очков.

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Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: да уже когда угодно!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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