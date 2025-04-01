Ротенберг о Кудашове: «Посмотрел момент – бутылку на лед выбросил Уил. Плохая привычка, наверное. Хочу поблагодарить судей – лучшие в мире. Это плей-офф: меньше слов, больше дела»
СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
После пятого гола петербуржцев в пустые ворота главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в сторону лавки бело-голубых: «Пидорас, #####».
– После гола Акользина вы были возмущены именно поведением североамериканских игроков или были претензии к каким-то другим личностям?
– Мы просто играем не первый раз против Алексея Кудашова. Он был в разных командах, и он выбросил бутылку один раз в «Локомотиве».
Я потом момент посмотрел – там Джордан Уил выбросил бутылку на лед. И здесь, знаете, плохая привычка, наверное.
Судейский корпус… Хочу поблагодарить судей, они замечательно отработали, просто молодцы. Просто лучшие судьи в мире.
Не хочу комментировать больше. Это плей-офф: меньше слов, больше дела. Я понимаю ваше желание все разобрать, но не сейчас, – сказал главный тренер Роман Ротенберг.
«Пидорас, #####». Ротенберг наорал на Кудашова из-за бутылки
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