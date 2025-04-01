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  • Ротенберг о Кудашове: «Посмотрел момент – бутылку на лед выбросил Уил. Плохая привычка, наверное. Хочу поблагодарить судей – лучшие в мире. Это плей-офф: меньше слов, больше дела»
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Ротенберг о Кудашове: «Посмотрел момент – бутылку на лед выбросил Уил. Плохая привычка, наверное. Хочу поблагодарить судей – лучшие в мире. Это плей-офф: меньше слов, больше дела»

Роман Ротенберг заявил, что Джордан Уил выбросил бутылку на лед.

СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

После пятого гола петербуржцев в пустые ворота главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в сторону лавки бело-голубых: «Пидорас, #####».

– После гола Акользина вы были возмущены именно поведением североамериканских игроков или были претензии к каким-то другим личностям?

– Мы просто играем не первый раз против Алексея Кудашова. Он был в разных командах, и он выбросил бутылку один раз в «Локомотиве».

Я потом момент посмотрел – там Джордан Уил выбросил бутылку на лед. И здесь, знаете, плохая привычка, наверное.

Судейский корпус… Хочу поблагодарить судей, они замечательно отработали, просто молодцы. Просто лучшие судьи в мире.

Не хочу комментировать больше. Это плей-офф: меньше слов, больше дела. Я понимаю ваше желание все разобрать, но не сейчас, – сказал главный тренер Роман Ротенберг.

«Пидорас, #####». Ротенберг наорал на Кудашова из-за бутылки

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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