Ротенберг о победе над «Динамо»: «У СКА есть статистика – 700 разных показателей. 700 деталей поменяли. Если улучшим все показатели, будем еще лучше»

Роман Ротенберг заявил, что СКА изменил 700 деталей перед 3-м матчем с «Динамо».

СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Хочется поговорить про выигранные вбрасывания. Если в первых двух матчах СКА лидировал вдвое и даже больше, то [в третьем матче] вы тоже лучше, но всего на одно вбрасывание – «Динамо» этот показатель сильно подтянуло. Расскажите, проводилась ли работа, учитывая и так уверенное преимущество в матчах до этого? И что скажете про вбрасывания, насколько довольны этим показателем?

– Вы знаете, когда идет плей-офф, лучше меньше говорить и больше делать.

Да, это важный компонент, согласен с вами. Подборы, единоборства, стыки, ловить шайбу на себя, вбрасывания – показателей очень много.

У нас вот статистика, могу вам показать, там 700 показателей разных, 700 показателей. Это важные детали. Я уже говорил об этом не раз. Мы улучшаем детали в целом.

Да, были допущены ошибки – [в третьем матче] тоже. Обязательно их разберем.

На холодную голову поговорим с ребятами, чтобы не допускать таких ситуаций. По сути, все голы, которые пропустили в серии – это мы сами отдали шайбу сопернику.

– Евгений Кузнецов забросил первую шайбу. Довольны ли вы его игрой или, может, ждете еще большего?

– Все наши игроки отработали на 100 процентов на команду. И я уверен сам на 100 процентов, что мы можем играть еще лучше.

Будем работать шаг за шагом и улучшать, как сказали коллеги. 700 показателей у нас. Если мы улучшим все наши показатели, мы будем еще лучше играть как команда.

Все молодцы. И Кузнецов тоже молодец. Все молодцы. Командная победа. Это командная игра.

– Наверное, подходит слово «прорвало», потому что по одной шайбе в предыдущих матчах от самой результативной команды регулярки это как-то неожиданно было. Что-то поменяли?

– Детали. 700 показателей, я же вам сказал. 700 деталей поменяли.

– 700 деталей поменяли?

– Да.

– Ничего себе.

– Спасибо (улыбается).

– Когда «Динамо» отыгралось со счета 1:3 и сделало счет 3:3, тоже пришлось какие-то детали менять, чтобы так быстро ответить? Как вообще настраивали команду после этого?

– Мы, наверное, видели счет на табло, так и настраивали. 700 деталей. Улучшаем детали. Спасибо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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