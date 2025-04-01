Ротенберг о победе над «Динамо»: «У СКА есть статистика – 700 разных показателей. 700 деталей поменяли. Если улучшим все показатели, будем еще лучше»
СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Хочется поговорить про выигранные вбрасывания. Если в первых двух матчах СКА лидировал вдвое и даже больше, то [в третьем матче] вы тоже лучше, но всего на одно вбрасывание – «Динамо» этот показатель сильно подтянуло. Расскажите, проводилась ли работа, учитывая и так уверенное преимущество в матчах до этого? И что скажете про вбрасывания, насколько довольны этим показателем?
– Вы знаете, когда идет плей-офф, лучше меньше говорить и больше делать.
Да, это важный компонент, согласен с вами. Подборы, единоборства, стыки, ловить шайбу на себя, вбрасывания – показателей очень много.
У нас вот статистика, могу вам показать, там 700 показателей разных, 700 показателей. Это важные детали. Я уже говорил об этом не раз. Мы улучшаем детали в целом.
Да, были допущены ошибки – [в третьем матче] тоже. Обязательно их разберем.
На холодную голову поговорим с ребятами, чтобы не допускать таких ситуаций. По сути, все голы, которые пропустили в серии – это мы сами отдали шайбу сопернику.
– Евгений Кузнецов забросил первую шайбу. Довольны ли вы его игрой или, может, ждете еще большего?
– Все наши игроки отработали на 100 процентов на команду. И я уверен сам на 100 процентов, что мы можем играть еще лучше.
Будем работать шаг за шагом и улучшать, как сказали коллеги. 700 показателей у нас. Если мы улучшим все наши показатели, мы будем еще лучше играть как команда.
Все молодцы. И Кузнецов тоже молодец. Все молодцы. Командная победа. Это командная игра.
– Наверное, подходит слово «прорвало», потому что по одной шайбе в предыдущих матчах от самой результативной команды регулярки это как-то неожиданно было. Что-то поменяли?
– Детали. 700 показателей, я же вам сказал. 700 деталей поменяли.
– 700 деталей поменяли?
– Да.
– Ничего себе.
– Спасибо (улыбается).
– Когда «Динамо» отыгралось со счета 1:3 и сделало счет 3:3, тоже пришлось какие-то детали менять, чтобы так быстро ответить? Как вообще настраивали команду после этого?
– Мы, наверное, видели счет на табло, так и настраивали. 700 деталей. Улучшаем детали. Спасибо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг в шлеме Хищника! Так СКА отметил первую победу в плей-офф
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