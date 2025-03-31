Павел Буре: «Трамп – президент одной из величайших стран в мире наравне с Россией. Надеюсь, он придет к цели, которая объединит наши страны»
– С Дональдом Трампом вы знакомы?
– Не могу сказать, что его близко знаю. Но мы пересекались в Майами.
Если я знаком с Александром Григорьевичем Лукашенко с 1998 года, а с Владимиром Владимировичем Путиным – с 2000-го, то Трампа я видел лишь несколько раз. И говорили мы на уровне «привет – пока».
Естественно, Дональд Трамп – президент одной из величайших стран в мире наравне с Россией.
Если объективно сказать, он сделал многое в своей жизни. Добился обеспеченности, проявил себя в шоу-бизнесе. И это лишь второй случай в истории США, когда человек стал президентом страны не подряд, а через срок.
Трамп вызывает уважение тем, что ставит перед собой цели и добивается их. Надеюсь, он придет и к той цели, которая объединит наши страны, – сказал Павел Буре.
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