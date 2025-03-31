Павел Буре: «Трамп – президент одной из величайших стран в мире наравне с Россией. Надеюсь, он придет к цели, которая объединит наши страны»

Павел Буре ответил, знаком ли с Дональдом Трампом.

– С Дональдом Трампом вы знакомы?

– Не могу сказать, что его близко знаю. Но мы пересекались в Майами.

Если я знаком с Александром Григорьевичем Лукашенко с 1998 года, а с Владимиром Владимировичем Путиным – с 2000-го, то Трампа я видел лишь несколько раз. И говорили мы на уровне «привет – пока».

Естественно, Дональд Трамп – президент одной из величайших стран в мире наравне с Россией.

Если объективно сказать, он сделал многое в своей жизни. Добился обеспеченности, проявил себя в шоу-бизнесе. И это лишь второй случай в истории США, когда человек стал президентом страны не подряд, а через срок.

Трамп вызывает уважение тем, что ставит перед собой цели и добивается их. Надеюсь, он придет и к той цели, которая объединит наши страны, – сказал Павел Буре.