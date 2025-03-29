Хет-трик и 3 передачи Уилсона помогли «Салавату» победить «Сибирь» – 8:2. Уфимцы забили 15 голов за 2 игры в плей-офф
«Салават» оказался сильнее «Сибири» в матче 1-го раунда Кубка Гагарина.
Вторая игра серии проходила в Уфе и завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев. Хет-трик в составе победителей сделал Скотт Уилсон.
«Сибирь» дважды забила в начале матча, но затем пропустила восемь безответных голов.
«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 2-0. В двух домашних матчах команда Виктора Козлова забросила 15 шайб (7:0 и 8:2).
Следующая встреча пройдет в Новосибирске 31 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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