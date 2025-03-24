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Знарок – самый дорогой тренер в истории КХЛ. Он получал около 6 млн долларов в год, совмещая работу в СКА и сборной России

Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезонах-2016/17 и -2017/18 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около 6 миллионов долларов в год (400 миллионов рублей) без учета бонусов. Знарок выиграл Кубок Гагарина вместе со СКА в сезоне-2016/17.

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/15 в питерском клубе по 3 миллиона долларов (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/10 и -2010/11 – по 2,5.

Оклад Майка Кинэна в «Металлурге» (чемпионаты-2013/14 и -2014/15) составлял около 1,7 миллиона долларов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлег Знарок
logoВячеслав Быков
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМеталлург Мг
logoМайк Кинэн
logoИгорь Захаркин
logoСКА
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