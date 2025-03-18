Из офиса «Спартака» в Москве пропали 17 коллекционных наручных часов с символикой клуба. Ущерб оценивается в 1,1 млн рублей (Mash)
Из офиса «Спартака» в Москве пропали 17 часов с символикой клуба.
Набор коллекционных часов был украден из офиса московского «Спартака» на стадионе «Лужники», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Утверждается, что пропали 17 наручных часов с символикой команды из 30. Коллекцию изготовил российский завод «Ракета».
Предположительно, часы могли украсть во время переезда команды из старого офиса в новый.
Общая сумма ущерба составляет 1,1 млн рублей. Руководство написало заявление в полицию.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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