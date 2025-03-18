Генменеджер «Эдмонтона» не считает, что НХЛ нужно менять правила: «Текущее состояние игры – отличное. Нет никаких крупных проблем, которые надо решать»
Генменеджер «Эдмонтона» не считает, что НХЛ нужно менять правила.
Традиционная встреча генеральных менеджеров клубов стартовала во Флориде в понедельник.
Вице-президент лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл сказал, что никто из представителей клубов не выдвигал идей о корректировке правил.
«В прошлом на многих подобных встречах обсуждалась какая-то большая проблема или была горячая тема.
В этом году я ничего такого не вижу. Мы собираемся поговорить о куче разных вещей, но я думаю, что текущее состояние игры является отличным.
Это не значит, что нам не следует пытаться что-то подправить. Но в целом сейчас все хорошо. К счастью, у нас нет никаких крупных проблем, которые нужно решать», – сказал Стэн Боумэн.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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