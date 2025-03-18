Генменеджер «Эдмонтона» не считает, что НХЛ нужно менять правила: «Текущее состояние игры – отличное. Нет никаких крупных проблем, которые надо решать»

Генменеджер «Эдмонтона» не считает, что НХЛ нужно менять правила.

Традиционная встреча генеральных менеджеров клубов стартовала во Флориде в понедельник.

Вице-президент лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл сказал, что никто из представителей клубов не выдвигал идей о корректировке правил.

«В прошлом на многих подобных встречах обсуждалась какая-то большая проблема или была горячая тема.

В этом году я ничего такого не вижу. Мы собираемся поговорить о куче разных вещей, но я думаю, что текущее состояние игры является отличным.

Это не значит, что нам не следует пытаться что-то подправить. Но в целом сейчас все хорошо. К счастью, у нас нет никаких крупных проблем, которые нужно решать», – сказал Стэн Боумэн.